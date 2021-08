La definizione e la soluzione di: Firmano per assicurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Garanti

Curiosità/Significato su: Firmano per assicurare Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (sezione Piano d'azione per l'adesione (MAP)) logistico: il successivo ponte aereo, organizzato dal mondo occidentale per assicurare la sopravvivenza della popolazione di Berlino Ovest, è entrato nella 42 ' (4 549 parole) - 23:33, 22 ago 2021

Firmano con il solo nome;