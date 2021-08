La definizione e la soluzione di: E' del vero in una nota locuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Onor

Curiosità/Significato su: E del vero in una nota locuzione E pluribus unum il miscelarsi dei colori in uno solo. Si trattava di una locuzione ben nota ai letterati nordamericani del XVIII secolo, in quanto appariva sul Gentleman's 3 ' (332 parole) - 12:32, 18 ago 2021

Sul bavero dei soldati; Ovverosia; II vero papa di Pinocchio; Famosa quella di Verona; Il film di Jean Vigo con la nota sequenza in cui il pro tagonista, tuffatosi nel fiume, vede la sua amata; Sigla nota ai partigiani; Chiara nota blogger; Annotazione scritta; Ingiustamente... con una locuzione; In una locuzione si oppone a nolente; Locuzione latina che significa cosa di nessuno; __ generis: locuzione;