La definizione e la soluzione di: Ha corso in Bulgaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lev

Altre definizioni con corso; bulgaria; Si ripetono in concorso; Intricato percorso; Pronto Soccorso; Corona un lungo corso di studi; E’ entrata nell’UE assieme alla Bulgaria; La catena montuosa che attraversa la Bulgaria; Confina con la Bulgaria e l'Ungheria; La capitale della Bulgaria; Ultime Definizioni