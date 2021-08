La definizione e la soluzione di: La città del Molise rinomata per i merletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Isernia

Curiosità/Significato su: La citta del Molise rinomata per i merletti Provincia di Isernia (sezione Università degli studi del Molise) La provincia di Isernia (pruvincia r' Sèrnia IPA: /pru'wint?a ? 's?rnja/ in molisano) è una provincia italiana del Molise di 81 500 abitanti, la meno popolosa 38 ' (3 397 parole) - 18:08, 23 ago 2021

