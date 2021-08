La definizione e la soluzione di: Si chiede per sapere quanto si dovrà spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Preventivo

Altre definizioni con chiede; sapere; quanto; dovrà; spendere; Richiede enormi furgoni; Chi ci va, chiede una testata; Richiede l’uso di detersivi; Si grida chiedendo strada; I principi elementari di un sapere; Così è detto chi pare sapere ogni cosa; Non sa, e non sa di non sapere; Essere desideroso di sapere i fatti; Lo siamo in quanto italiani; Lo è tanto un avvocato quanto un ingegnere; Riporta quanto fatto nel cantiere sigla; Annotazione che chiarisce quanto espresso prima; Chi la firma, la dovrà pagare; Sospendere un giudizio dare il __ del dubbio; Anagramma di donare che si può spendere; Senza spendere un soldo; Come i pagamenti che... invitano a spendere; Ultime Definizioni