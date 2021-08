La definizione e la soluzione di: Centro Europeo per le Ricerche Nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERN

Curiosità/Significato su: Centro Europeo per le Ricerche Nucleari CERN ( Centro Europeo di Ricerca Nucleare) del Centro di ricerca Europeo vagliato dal Consiglio Europeo per la ricerca nucleare: nasce così l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, che 24 ' (2 400 parole) - 16:34, 20 ago 2021

Centro della val di Fassa; Il centro di Toledo; Svetta... in centro; Incontri... in centro; Il signore europeo nell' India coloniale; Il signore europeo in India; Gentiioni è il commissario europeo per gli affari; Un uccello europeo col becco leggermente all'insù; Si usa per ricerche subacquee; Premi assegnati a ricerche insolite e divertenti; Ricerche statistiche a campione di popolazione; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Riguardanti le divisioni nucleari nelle cellule germinali; Si usa in reattori nucleari; Si usa nei reattori nucleari; Si usa per rallentare i neutroni nei reattori nucleari;