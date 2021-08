La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per dissodare le zolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Zappa

Curiosità/Significato su: Un attrezzo per dissodare le zolle Vanga (categoria Attrezzi agricoli) è un attrezzo utilizzato nel campo agricolo per smuovere superficialmente la terra. Si usa per vangare l'orto e/o il giardino, cioè per dissodare il 3 ' (509 parole) - 12:56, 19 apr 2021

