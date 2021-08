La definizione e la soluzione di: Astuccio per sartine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Agoraio

Curiosità/Significato su: Astuccio per sartine Asoletragus gentryi dritti, conici e molto inclinati all'indietro. È probabile che sostenessero astucci cornei robusti, piuttosto corti e dritti. Le caratteristiche insolite di 2 ' (204 parole) - 13:18, 9 gen 2021

