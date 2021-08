La definizione e la soluzione di: Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Cavaliere Errante

Curiosità /Significato su: Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi Spedizione dei Mille (sezione Forze in campo) Anche il francese Talleyrand, incaricato dal suo ministro degli esteri Édouard Thouvenel, richiamò il Cavour sulle responsabilità alle quali Andava incontro 232 ' (23 924 parole) - 21:46, 23 ago 2021

