La definizione e la soluzione di: Andato... in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ito

Curiosità/Significato su: Andato... in disuso Anatema Concili. Si veda in particolare il Concilio di Trento. A partire dal XX secolo nella tradizione della Chiesa il termine è andato in disuso. Nell'uso comune 5 ' (554 parole) - 17:32, 30 ago 2020

