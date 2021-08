La definizione e la soluzione di: Un aiuto per chi è in preda allo sconforto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Incoraggiamento

Curiosità/Significato su: Un aiuto per chi e in preda allo sconforto Episodi di Un medico in famiglia (decima stagione) Enrica, agitatissima per l'attesa di sapere qualcosa in più, è in preda a una grande agitazione e irritabilità che le ha portato anche un fastidioso sfogo 52 ' (7 961 parole) - 04:47, 14 ago 2021

Altre definizioni con aiuto; preda; allo; sconforto; E' di grande aiuto ai piloti; E’ d'aiuto a chi zoppica; Uccise Achille con l'aiuto di Apollo; Un aiuto per ricordare; Ghermire la preda come fanno i rapaci; Facile preda della rabbia; In preda alle fiamme; Il predatore del mare; Nel ballo e nel veglione; Una barra di metallo fuso; Un pappagallo sudamericano dalle penne colorate; La lampada allo iodio; Grido di sconforto; Un grido di sconforto; Ultime Definizioni