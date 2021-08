La definizione e la soluzione di: Le abbandona chi non è più ottimista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Speranze

Curiosità/Significato su: Le abbandona chi non e piu ottimista Stoicismo (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) determinista, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio. La morale stoica 38 ' (4 187 parole) - 06:40, 23 ago 2021

La si getta... per abbandonare; Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati; L'abbandonano gli emigranti; Abbandonarli è da incivili; Come una previsione dell'ottimista; I principi dell'ottimista; Fiducioso, ottimista; L'ottimista lo vede mezzo pieno;