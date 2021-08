La definizione e la soluzione di: Uno strumento per misurare la velocità delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Solcometro

Curiosità/Significato su: Uno strumento per misurare la velocita delle navi Ecoscandaglio (categoria Strumenti di navigazione) tipo di strumento ecometro ultracustico usato per misurare la profondità del mare (laghi, fiumi ecc.), trasmettendo impulsi sonori. Questo strumento moderno 8 ' (1 079 parole) - 17:23, 17 giu 2020

Altre definizioni con strumento; misurare; velocità; delle; navi; Uno strumento agricolo; Messo a punto come uno strumento di misura; Strumento simile al clarinetto; Strumento musicale a percussione; Misurare il tempo; Strumenti per misurare la pressione; Servono per misurare; Misurare con molta cura; Controlla la velocità media; Un limite di velocità in autostrada; Treno ad alta velocità; La velocità e la dinamica di un movimento; Lo studio dei sintomi c dei segni delle malattie; I giganti delle strade; Ognuno dei piccoli denti del margine delle foglie; Piccola pianta delle Labiate; Battello che guida le navi nei porti; Antiche navi romane; Fanno ballare le navi; La navigazione GPS; Ultime Definizioni