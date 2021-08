La definizione e la soluzione di: Si trapianta in oculistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Cornea

Curiosità/Significato su: Si trapianta in oculistica Oftalmologia ( oculistica) L'oftalmologia, anche detta oculistica o oftalmoiatria (dal greco ?f?a?µ??, "occhio") è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi 13 ' (1 484 parole) - 18:46, 26 ago 2020

Altre definizioni con trapianta; oculistica; Una pompa... da trapiantare; Ramo da trapiantare; Si donano e si trapiantano; Si può trapiantare; Parte dell'oculistica che si occupa dello strabismo; Ultime Definizioni