La definizione e la soluzione di: Sono pari in marzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AZ

Curiosità/Significato su: Sono pari in marzo pari (feudale) pari, in epoca feudale, erano chiamati tutti gli appartenenti ad una stessa classe sociale che, per traslato, erano giudicabili solo da un tribunale composto 876 byte (94 parole) - 21:01, 4 dic 2020

