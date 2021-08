La definizione e la soluzione di: Sono lontane in alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AQ

Curiosità/Significato su: Sono lontane in alta quota Allenamento ad alta quota L'allenamento ad alta quota è la pratica sportiva svolta da parte di atleti di resistenza per diverse settimane in alta quota, preferibilmente oltre i 24 ' (3 116 parole) - 07:58, 27 mag 2021

