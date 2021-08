La definizione e la soluzione di: Quella caustica si usa per produrre certi saponi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Potassa

Curiosità/Significato su: Quella caustica si usa per produrre certi saponi Olio di semi di cotone per la presenza di gossipolo. L'olio di semi di cotone era utilizzato per produrre candele e saponi, ma veniva anche fraudolentamente utilizzato per adulterare 22 ' (2 235 parole) - 14:15, 17 lug 2021

Altre definizioni con quella; caustica; produrre; certi; saponi; E’ gelida quella di Mimi; A Parigi c'è quella de la Cité, sulla Senna; Famosa quella di Verona; Dalla forma simile a quella di un ellissoide; Ironia caustica; Può essere caustica; E' caustica per natura; Come le cellule in grado di produrre ogni tessuto; Sostanza del legno usata per produrre la carta; La macchina girevole per produrre calcestruzzo; Produrre crepe; Certificazione vinicola sigla; Sigla che certifica la provenienza di certi prodotti alimentari; Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti; Lo sono certi triangoli; E' usata nella fabbricazione di saponi; Componente dei saponi; E usato nella fabbricazione di saponi molli e vernici; Ultime Definizioni