La definizione e la soluzione di: Portarsi in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Salire

Curiosità/Significato su: Portarsi in quota Record mondiali di velocità di volo la potenza dei suoi motori, giacché richiede due razzi ausiliari per Portarsi in orbita. Il Boeing X-43A è attualmente l'aereo più veloce, avendo raggiunto 9 ' (427 parole) - 18:58, 11 mar 2021

Altre definizioni con portarsi; quota; Il modo di comportarsi; Una persona che ama rapportarsi con gli altri; Il gentle sa come comportarsi; Il gentle_ sa comportarsi; Sono lontane in alta quota; Una quota del capitale sociale; Le correnti che portano l'aliante in quota; Le lasciano gli aerei ad alta quota; Ultime Definizioni