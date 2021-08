La definizione e la soluzione di: Piccola barca a vela per regate olimpiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Finn

Curiosità/Significato su: Piccola barca a vela per regate olimpiche barca a vela La barca a vela è un tipo d'imbarcazione la cui propulsione è affidata principalmente allo sfruttamento del vento e in cui il motore riveste solo un'azione 10 ' (1 300 parole) - 12:03, 12 ago 2021

Altre definizioni con piccola; barca; vela; regate; olimpiche; Piccola pianta delle Labiate; Automobile di piccola cilindrata; Piccola forma di pane; E’ sede d’una piccola repubblica monastica greca; È il fiume dei tre uomini in barca di Jerome; Barca a vela da regata; La barca dei primitivi; Imbarcazione da regata; Restano un segreto finché non si svelano; Barca a vela da regata; Rivela la presenza del micio; Rivela la posizione degli aerei; Regate senza rete; Imbarcazione da regate; Regate.. senza rete; Un'imbarcazione da regate; La Nazionale nelle sigle olimpiche; Donne olimpiche; Le belle olimpiche; Pedane olimpiche; Ultime Definizioni