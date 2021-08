La definizione e la soluzione di: Per i Sardi vale Andiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Aiò

Curiosità/Significato su: Per i Sardi vale Andiamo Lingua sarda (sezione Coniugazione in -are/-a(r)i : Verbo cantare/canta(r)i (cantare)) «certamente i Sardi ebbero un tempo una lingua propria, ma poiché diversi popoli immigrarono nell'isola e il suo governo fu assunto da sovrani stranieri (vale a 402 ' (47 441 parole) - 12:48, 16 ago 2021

