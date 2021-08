La definizione e la soluzione di: La pasta per la millefoglie e vol au-vent. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Sfoglia

Curiosità/Significato su: La pasta per la millefoglie e vol au-vent comunemente per preparazioni salate e dolci. Tra le preparazioni salate più note ricordiamo i vol-au-vent, i canapè, i salatini, la ricciola o ricciolina di Imola

