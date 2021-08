La definizione e la soluzione di: Non la vede l'impaziente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ora

Curiosità/Significato su: Non la vede l impaziente Foghorn Leghorn testardo e impaziente, Gigetto il falchetto nella prima traduzione italiana, Henery Hawk in originale, che tenta invano di catturarlo; più rara invece la presenza 5 ' (363 parole) - 07:24, 10 ago 2021

