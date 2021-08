La definizione e la soluzione di: E' lunga per chi veglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Notte

Curiosità/Significato su: E lunga per chi veglia veglia (isola) secondo è il Ponikve (jezero Ponikve), situato a nord della città di veglia nei pressi degli insediamenti di Monte di veglia, Lagomartino e Strilcici 73 ' (8 628 parole) - 13:51, 9 ago 2021

Altre definizioni con lunga; veglia; Allunga i giorni; La Leslie della pellicola Papà Gambalunga; Lunga suddivisione della cronologia geologica; Liquore.. di lunga vita; Il nome croato dell'isola di Veglia; Sono Sorvegliate da sentinelle; Sorveglia e assiste sulle spiagge; Sorveglia i bracconieri; Ultime Definizioni