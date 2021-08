La definizione e la soluzione di: L'orecchio... in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Oto

Curiosità/Significato su: L orecchio... in medicina Orecchio su orecchio Orecchio, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Anatomia dell'orecchio in Gruppo Otologico Orecchio: percezione 8 ' (826 parole) - 12:04, 23 mar 2021

Lo studio delle malattie dell'orecchio e della loro cura; Sgradite all'orecchio come certe musiche; Duri d'orecchio; Il prefisso che vale orecchio; Una sferetta medicinale; In medicina, ricerca della causa di una malattia; La medicina che interessa i nascituri; Rivendita di medicinali;