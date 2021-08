La definizione e la soluzione di: L'inchiostro per le macchine fotocopiatrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Toner

Curiosità/Significato su: L inchiostro per le macchine fotocopiatrici Fotocopiatrice circa 30 marchi di fotocopiatrici. Nel XIX secolo James Watt inventò una macchina per la copiatura, precursore delle fotocopiatrici. Nel 1937, invece, 19 ' (2 595 parole) - 19:45, 20 nov 2020

Altre definizioni con inchiostro; macchine; fotocopiatrici; Scure come linchiostro; Il nemico di Topolino che firma i messaggi sgocciolando inchiostro; L'inchiostro per le fotocopie; Imprimere a inchiostro; Macchinetta per... spogliare le pecore; Vi sostano macchine agricole; Macchine per il sollevamento; Le macchinette dei biglietti; L’inchiostro per le fotocopiatrici; Ultime Definizioni