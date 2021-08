La definizione e la soluzione di: L'impero in cui regnarono gli Incas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Perù

Curiosità/Significato su: L impero in cui regnarono gli Incas

Altre definizioni con impero; regnarono; incas; Il Barbarossa che guidò il Sacro Romano Impero; Era un capo di regione nell impero etiopico; Nome di vari sultani dell'impero ottomano; La pace del 1699 tra Lega Santa e Impero ottomano; Regnarono a Cuzco; Regnarono in Perù; Regnarono in Italia; Vi regnarono gli Incas; L'incastro di una lettera; Lincassa l'armatore; Le pietre che si incastonano; Incassa per gli autori sigla; Ultime Definizioni