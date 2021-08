La definizione e la soluzione di: Jeanne d'_, la pulzella d'Orléans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Jeanne d _, la pulzella d Orleans

Giovanna d'Arco ( Jeanne d'Arc) come «la pulzella d'Orléans» (in francese «la pucelle d'Orléans»). Recuperò alla Francia parte del territorio caduto in mano agli inglesi durante la Guerra 123 ' (16 201 parole) - 17:24, 29 lug 2021