La definizione e la soluzione di: Intervengono per far concludere gli affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Mediatori

Curiosità/Significato su: Intervengono per far concludere gli affari Affare maltese ministro maltese Dom Mintoff ottenne di concludere un contratto di affitto della base a 14 milioni di sterline annue, per un periodo di 7 anni con la NATO. 23 ' (3 064 parole) - 21:33, 4 lug 2021

Altre definizioni con intervengono; concludere; affari; Intervengono alle inaugurazioni ufficiali; Intervengono dopo i fallimenti; Intervengono alle assemblee; Intervengono nelle pubbliche cerimonie; Concludere venendo al sodo; La congiunzione che serve a concludere un discorso; E, per concludere..; Ci si viene per concludere; Fermata... negli affari; Un fallimento negli affari; Fanno affari insieme; Un gioco per bambini e affaristi; Ultime Definizioni