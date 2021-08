La definizione e la soluzione di: Un galletto da mettere in pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Pollo

Curiosità/Significato su: Un galletto da mettere in pentola George Armstrong Custer (categoria Voci in vetrina - biografie) Mokatavatah detto anche Black Kettle, "Caldaia Nera" o "pentola Nera"), era quanto restava di un più vasto campo che si era diviso quando una parte dei 101 ' (13 061 parole) - 13:33, 9 ago 2021

Altre definizioni con galletto; mettere; pentola; Induce a mettere il naso dappertutto; Rimettere in sesto; Mettere a posto le irregolarità che si trascinavano dal passato; Un disastro a cui non si è potuto mettere rimedio; Agitata nella pentola; Antica pentola cineraria; La pentola ne ha due; Accomuna una certa pentola ai pneumatici; Ultime Definizioni