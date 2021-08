La definizione e la soluzione di: Si erge per contenere le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Paratia

Curiosità/Significato su: Si erge per contenere le acque Fontane di Roma (sezione La gestione delle acque nell'antica Roma) Ottorino Respighi, vedi Le fontane di Roma. Le fontane di Roma dimostrano come i romani abbiano sempre avuto una gran passione per le acque pubbliche, dagli 122 ' (16 143 parole) - 09:48, 26 mag 2021

Altre definizioni con erge; contenere; acque; Lo è la marea che sommerge; S'immerge... mascherato; Creò Cirano Di Bergerac; Divergenze di opinioni; Può contenere anche wafer; Contenere il fiume che straripa; E' adatto per contenere fiori; Può contenere vino; Vi nacque santa Lucia; Vi nacque Mantegna; Si usa per ricerche subacquee; Deflussi di acque piovane; Ultime Definizioni