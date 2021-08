La definizione e la soluzione di: La coppia in arrivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RR

Curiosità /Significato su: La coppia in arrivo Pinnacola ha in mano senza raddoppiarli, perché non ha avuto la possibilità di giocare. Vince la coppia che raggiunge per prima i: 1500, 2000 o 2500 punti in base 5 ' (731 parole) - 23:12, 29 lug 2021

