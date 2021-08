La definizione e la soluzione di: Centro spaziale in Florida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Cape Canaveral

Curiosità/Significato su: Centro spaziale in Florida John F. Kennedy Space Center ( Centro spaziale John Fitzgerald Kennedy) struttura per il lancio di veicoli spaziali (spazioporto) della NASA e si trova a Cape Canaveral sull'isola Merritt in Florida, USA. Cape Canaveral si chiamò 61 ' (7 565 parole) - 10:13, 10 ago 2021

Altre definizioni con centro; spaziale; florida; Centro a ovest di Nuoro; Centro di sport invernali in provincia di Sondrio; Centro... di mare; Il centro di Canberra; La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le Nazioni; L'ente spaziale degli Stati Uniti; Il cosmonauta che compì la prima passeggiata spaziale; L’Ente spaziale europeo; ll violento uragano che ha colpito i Caraibi e la Florida nel settembre del 2017; Famosa spiaggia della Florida; Pellirosse della Florida; Grandi paludi della florida; Ultime Definizioni