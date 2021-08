La definizione e la soluzione di: Cambiano la vista in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CT

Curiosità/Significato su: Cambiano la vista in citta Torino ( Città di Torino) nazionale di cinema Torino è da sempre una città molto vivace dal punto di vista della ricerca scientifica ed applicata in diverse discipline. Essa, nel tempo 199 ' (19 738 parole) - 13:16, 13 ago 2021

Altre definizioni con cambiano; vista; città; Si scambiano un si; Cambiano l'atleta in attesa; Cambiano i colpi in soldi; Cambiano le ferie in farse; Vista panoramica; Ogni arrivista ha le proprie; Ogni tanto c'è chi li avvista; Correggono la vista; Grande città dell'Olanda; Antica città della Giordania; La città di Pericle; La città di Fra Diavolo; Ultime Definizioni