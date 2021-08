La definizione e la soluzione di: Antichissime come certe civiltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Millenarie

Curiosità/Significato su: Antichissime come certe civilta Etruschi ( Civiltà Etrusca) cultura protovillanoviana (XII - X secolo a.C.). La civiltà etrusca ebbe una profonda influenza sulla civiltà romana, fondendosi successivamente con essa al 144 ' (17 556 parole) - 12:44, 9 ago 2021

Altre definizioni con antichissime; come; certe; civiltà; Seguono antichissime date; Segue date... antichissime; Un tasto come Ctrl e Canc; Tarda come una lumaca; Quello di magnesio è usato come antiacido; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Lo sono i due punti su certe vocali tedesche; Certe giacche l'hanno doppio; Il gusto di certe caramelle; Sgradite all’orecchio come certe musiche; La scienza della civiltà cinese; Gli albori della civiltà; Antica civiltà di base a Veio, Volterra, Chiusi..; La marcia della civiltà; Ultime Definizioni