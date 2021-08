La definizione e la soluzione di: Le vocali in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EO

Curiosità/Significato su: Le vocali in mezzo Dialetto foggiano (sezione vocali) (dente) opposto a dindë (denti); vévë (bevo) opposto a vívë (bevi). Le stesse vocali, poi, subiscono delle alterazioni nel nome stesso rispetto all'italiano: 7 ' (702 parole) - 15:04, 26 mar 2021

Altre definizioni con vocali; mezzo; Le vocali scritte in prosa; Vocali di sera; Le vocali di Pelé; Le vocali d'arte; Mezzo... cucù; Senza por tempo in mezzo; Sono in mezzo ai semifreddi; Mezzo atto; Ultime Definizioni