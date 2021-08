La definizione e la soluzione di: Un trattato sui vocaboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un trattato sui vocaboli

Dialetti della Puglia centrale (sezione vocaboli di origine araba) importante, in paese o in famiglia] aìre > ayer [ieri] La quasi totalità dei vocaboli presenti nel barese, in quanto lingua romanza, è di origine latina. ^ Riconoscendo 53 ' (3 971 parole) - 08:46, 26 mag 2021