La definizione e la soluzione di: Spesso ci si incontra per confrontarle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Idee

Curiosità/Significato su: Spesso ci si incontra per confrontarle Embolia polmonare Scintigrafia ventilo-perfusoria permette di stabilire le aree ipoperfuse e di confrontarle con quelle ipoventilate; Angiografia: l'angiografia polmonare è il gold 19 ' (2 321 parole) - 09:09, 26 mag 2021

Altre definizioni con spesso; incontra; confrontarle; Comando che si udiva spesso al Car; Spesso è confesso; Toccano spesso quando si posteggia; Travasano molto spesso; Lo dicono i Musulmani quando si incontrano; Lo dicono gli Arabi quando si incontrano; Si incontrano lungo la carovaniera; Incontra il lupo neo bosco; Ultime Definizioni