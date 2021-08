La definizione e la soluzione di: Sono numerati in stazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Binari

Curiosità/Significato su: Sono numerati in stazione stazione di Napoli Centrale stazione della Circumvesuviana e alla stazione della linea 1. La stazione di Napoli Centrale dispone di 23 binari, numerati da 2 a 24. Presso la testa del binario 20 ' (1 857 parole) - 17:22, 3 giu 2021

