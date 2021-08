La definizione e la soluzione di: Si scontrano in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Esrciti

Curiosità/Significato su: Si scontrano in guerra guerra significati, vedi guerra (disambigua). Per guerra si intende un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi 42 ' (5 499 parole) - 22:48, 27 lug 2021

