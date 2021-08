La definizione e la soluzione di: Un rito cantato in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Messa Solenne

Curiosità/Significato su: Un rito cantato in chiesa rito bizantino secolo), è il rito liturgico utilizzato dalle Chiese ortodosse e da alcune chiese sui iuris di tradizione orientale all'interno della chiesa cattolica. Talvolta 10 ' (1 165 parole) - 12:24, 30 mar 2021

