Soluzione 7 lettere : Boccale

Curiosità/Significato su: Recipiente in birreria Birrificio A volte è erroneamente utilizzato, al posto di birrificio, il termine birreria che invece è il locale dove si serve birra. Può occupare da qualche metro 2 ' (344 parole) - 17:20, 2 feb 2021

