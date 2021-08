La definizione e la soluzione di: Quello di magnesio è usato come antiacido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Carbonato

Curiosità/Significato su: Quello di magnesio e usato come antiacido Idrossido di magnesio soluzione di rosso. La maggior parte dell'idrossido di magnesio è usata nell'industria della carta. Inoltre, viene usato per produrre magnesio metallico e altri 8 ' (771 parole) - 16:32, 14 feb 2021

Altre definizioni con quello; magnesio; usato; come; antiacido; Augusto fondò quello romano; Cè anche quello d'amore; Quello medio è la borghesia; IlSergio di Tutto quello che un uomo; Silicato di magnesio e alluminio di colore verde; Quello di magnesio è effervescente; __ di magnesio: Prodotto effervescente; Un gas usato per la disinfezione di ambienti; E' largamente usato per costruire contenitori; Ormone usato in farmacia; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Lo è un elemento chimico come il fluoro; Come dire alt; Come la calcolatrice non digitale; Ultime Definizioni