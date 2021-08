La definizione e la soluzione di: In quelle d'oro non cè sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Vene

Curiosità/Significato su: In quelle d oro non ce sangue Sistema Rh (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) fenotipi D parziali. Gli individui Rhnull non hanno antigeni Rh sui loro globuli rossi: questa rara condizione è stata chiamata "sangue d'oro". Le sue 17 ' (2 197 parole) - 15:15, 17 lug 2021

Sono proverbiali quelle da orbi; Quelle da corsa hanno un manubrio speciale; Cesare fu ucciso in quelle di marzo; Le banche si occupano di quelle patrimoniali; Un esame del sangue; Alleva i purosangue; Lo è un combattimento con spargimento di sangue; Donna di sangue misto;