La definizione e la soluzione di: Può rimare con amor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Puo rimare con amor

Rima (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) parola che rima con sé stessa; esempio tipico è il nome «Cristo» nella Commedia di Dante (per il quale C. non poteva che rimare con Se stesso): Perfetta: 18 ' (1 362 parole) - 00:32, 3 mag 2021