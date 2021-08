La definizione e la soluzione di: Possono finire al frantoio o in salamoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Olive

Curiosità/Significato su: Possono finire al frantoio o in salamoia Cuglieri (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) consiste in un calzone di pasta sfoglia fatto cuocere in forno e ripieno di carni miste, carciofi, favette fresche, piselli, olive in salamoia snocciolate 53 ' (6 444 parole) - 20:19, 7 ago 2021

Altre definizioni con possono; finire; frantoio; salamoia; Possono sostituire la cintura; Possono esserlo i nasi; Cosi possono terminare i participi passati; Possono essere endocrine; Si usa per rifinire fori; Può finire imbucata; Perdere tutti i propri soldi finire sul __; Un termine gergale per definire la prigione; I frutti che si conservano in salamoia; Saltare la scuola... in salamoia!; Frutto che può finire in salamoia; Ultime Definizioni