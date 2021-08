La definizione e la soluzione di: Un piacevole viaggio di porto in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Crociera

Curiosità/Significato su: Un piacevole viaggio di porto in porto Ancona ( La storia di Mosciolino) origine a un golfo, il golfo di Ancona, nella cui parte più interna si trova il porto naturale. In città vi sono varie spiagge, sia di costa alta sia di costa 204 ' (24 251 parole) - 18:37, 14 ago 2021

Altre definizioni con piacevole; viaggio; porto; porto; Piacevole; Piacevole per l'occhio; Facezia piacevole; E' spiacevole passarli; Capiente borsone da viaggio; Piani di viaggio; Il viaggio della comitiva; Fine di viaggio; Città e porto della Somalia; Supporto per bottiglie di vino; Supporto per la pallina da golf; Parte interna del porto;