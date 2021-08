La definizione e la soluzione di: Il palazzo in cui si riuniscono i senatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Madama

Curiosità/Significato su: Il palazzo in cui si riuniscono i senatori Parlamento francese Costituzione si riuniscono in seduta comune in Congresso presso il Castello di Versailles. Fino al settembre 2004, il Senato francese aveva 321 senatori eletti 9 ' (839 parole) - 15:24, 18 lug 2020

