La definizione e la soluzione di: Munito di arti per poter volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Alato

Curiosità/Significato su: Munito di arti per poter volare Personaggi dell'universo Masters (categoria Personaggi di Masters of the Universe) robot in grado di intercambiare le miriadi di arti di cui è Munito il proprio corpo. 1987 Mosquitor - Mostruoso uomo zanzara in grado di succhiare il sangue 29 ' (4 287 parole) - 21:32, 17 ago 2021

Altre definizioni con munito; arti; poter; volare; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Ordigno munito di timer; Uccello munito di ciuffo; I sarti li usano di stoffa; I loro articoli possiedono un linguaggio; Ognuna delle nove parti di una partita di baseball; Genere di piante a cui appartiene il dente di leone; Dotato di poteri magici; Cambiano il volere in potere; Il potere __ chi non ce l'ha, diceva Andreotti; Popolazione che si ribella contro il potere; Lo si prende per volare; Un taglio che non fa più volare; Sulla sua buccia è facile scivolare; Il Domenico detto Mister Volare; Ultime Definizioni