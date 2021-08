La definizione e la soluzione di: Messo a punto come uno strumento di misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tarato

Curiosità/Significato su: Messo a punto come uno strumento di misura Pressione atmosferica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) d'aria presente al di sopra del punto di misura e si misura nel sistema internazionale in pascal e con uno strumento di misura noto come barometro. Al livello 12 ' (1 535 parole) - 21:09, 9 ago 2021

Il copricapo pontificio il cui uso fu smesso da Paolo VI; Permesso dalle norme; Promesso sposo di Zerlina; E' una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non è un indumento estivo smesso; Breve appunto; Punto d'arrivo; Il punto che s'illumina all'alba; Hanno un punto colorato in mezzo alla fronte; Come lavora l'orafo; Esecutori come Keith Emerson; Confuso come può esserlo un ragionamento; Ha come sigla VA; Strumento simile al clarinetto; Strumento musicale a percussione; Lo strumento di cui lindiano Ravi Shankar era un virtuoso; Si esibisce con il suo strumento; Fuor di misura; Una misura elettrica; Un'unità di misura elettrica; Misurare il tempo;