La definizione e la soluzione di: Materiale sintetico per piste sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tartan

Curiosità/Significato su: Materiale sintetico per piste sportive Pista di atletica leggera (categoria Campi sportivi) Coppe del mondo [...] possono aver luogo solamente su piste aventi superficie in Materiale sintetico conforme alle norme di qualità richieste ed omologate 7 ' (800 parole) - 19:34, 9 nov 2020

